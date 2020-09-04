Bakan Çavuşoğlu açıkladı; Yunanistan'dan Türkiye'ye ret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi. Biz Türkiye olarak her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, NATO’nun Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürmek için attığı ‘diyalog adımı’na önce “Evet” dediğini sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i yalanladığını söyledi.

Ankara’da soruları yanıtlayan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“NATO bize, Yunanistan’ın ve Türkiye’nin içinde olduğu görüşmelerin içinde olup olmayacağımızı sordu. Biz, ‘Evet’ yanıtı verdik. ‘Bunu açıklayabilir miyiz’ dediler ona da ‘Evet’ yanıtını verdik. Aynı soruyu Yunanistan’a da sordular. Onlar da ‘Evet’ dedi. NATO Genel Sekreteri olur aldıktan sonra açıklama yaptı. Yunanistan olur verdikten sora NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Ama yalan söyleyen Yunanistan. Biz hiç şaşırmadık. “

Yunanistan’ın tüm bu adımlarla diyalogdan, diplomasiden yana olmadığını gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın NATO genel sekreterini yalanlaması ibretliktir” dedi.

“Haklı olan diyalogdan kaçmaz. Yunanistan’ın haksız olduğunu AB ülkeleri de biliyor” diyen Dışişleri bakanı NATO’nun girişiminin amacının bir çatışma ya da kaza yaşanmasını engellemek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ‘Yunanistan’ı en çok kışkırtan ülke’ diye nitelediği. Fransa’nın tavrını da eleştirerek, ‘Libya’da Hafter’in yenildiğini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ne yapacağını şaşırdığını‘ dile getirdi.