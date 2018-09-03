Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin, "Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretine ilişkin "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" yorumunda bulunurken, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin olarak da, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.