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Bakan Fidan'dan Kıbrıs açıklaması: ''İki devletli çözüm olmalı''

Bakan Fidan'dan Kıbrıs açıklaması: ''İki devletli çözüm olmalı''
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) desteğimiz sonuna kadar sürecek. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Kıbrıs Türklerinin son 50 yıldır maruz kaldığı izolasyonun neredeyse sessiz bir insanlık suçu haline dönüştüğünü belirterek, "Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık suçunun maalesef sessiz ortakları var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, KKTC'nin maruz kaldığı bu izolasyondan en az şekilde etkilenmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz” dedi.

‘KIBRIS'TAKİ SORUN, 50 YIL ÖNCEKİ FORMÜLLE ÇÖZÜLEMEZ’

Bakan Fidan, son 50 yılda adada bir gerçekliğin oluştuğunu, bu gerçekliğin Kıbrıs'ta iki ayrı kesimin birbirinden ayrı kendilerini yöneterek bugüne kadar gelmesini sağladığını belirterek, "Kıbrıs'taki sorun, 50 yıl önceki formülle çözülemez. Bu gerçekliğin artık hukuksallığa bürünerek iki devletli çözümle Kıbrıs'ın devam etmesi gerekiyor. Adanın tek çözüm yolunun, iki devletli çözüm olduğu görülmekte. Hayat gerçekliği içerisinde gerçeklik ile bağdaşmayan bir durum yaratmaya çalışmak iyi bir husus değil. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm gerçekleşmesi halinde, buranın ekonomisiyle, turizmiyle, enerjisiyle bölgeye muazzam bir istikrar ve katkı sağlayacağı görülmektedir. Geçmişten ders çıkarıp, kuzeyiyle, güneyiyle adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. İki devletli çözümün küresel barışa yapacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Uluslararası ortamlarda, beraber kaldığımızda, iki devletli çözümün hayata geçirilebileceği konusunda herkes hemfikir. Modern bir şekilde kalkınmış bir adanın oluşmasını istiyorlar ise iki devletli çözüm konusunda ellerin taşın altına girmesi gerekiyor" diye konuştu.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN UMUTLUYUM'

Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"Yunanistan ile Türkiye arasında cereyan eden olumlu havanın adaya da sirayet edeceğini düşünüyorum. Dünü kaybettik, bugünü ve geleceği kaybetmeyelim, dört kesim bir araya gelelim. KKTC'ye desteğimiz sonuna kadar sürecek. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum."

DHA

Etiketler dışişleri bakanı hakan fidan kktc iki devlet
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