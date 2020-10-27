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  4. 27 Ekim 2020 17:06

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından kendisini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt
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Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Gül, "Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar cerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz." ifadelerini kullandı.

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DHA

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