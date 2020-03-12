Bakan Koca: ''Koronavirüs hastasının yerini DSÖ'ye bildirdik''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun süredir randevu taleplerine karşılık vermediği sağlık meslek örgütü temsilcileriyle bugün (12 Mart) bakanlıkta saat 19.00’da bir araya geldi. İki saatin üzerinde süren toplantıya 12 sağlık meslek örgütü temsilcisinin yanı sıra CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Gamze Akkuş İlgezdi de katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Türkiye’de birçok önlem alınmasına neden olan korona virüsü ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yer aldı.

‘KURUL BANA AÇIKLAMA DEMEDİ’

Edinilen bilgiye göre sağlık meslek örgütü temsilcileri, korona virüsü tanısını koyan testlerin İstanbul, Ankara ve Erzurum dışında farklı şehirlerde de yapılması gerektiğini Bakan Koca’ya iletti. Bakan Koca hekimlerin bu teklifini kabul etti ve testlerin Antalya ve İzmir’de yapılmasına yönelik çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Sağlık meslek örgütü temsilcilerinin bir diğer dikkat çektiği konu Türkiye’de rastlanan korona virüsü vakasının bulunduğu ilin açıklanması gerektiği yönünde oldu. Hekimlerin vakanın nerede bulunduğunun açıklanması halinde orada yaşayanların daha dikkatli olacağı önerisine karşılık bakan Koca, “Bana kimse ili açıklama demedi. Bilim kurulu da bana ‘açıklama yapmama’ yönünde tavsiyede bulunmadı. O benim tercihimdi. Biz Dünya Sağlık Örgütü’ne vakanın nerede olduğunu gönderiyoruz. Dileyen oradan bakabilir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ŞİDDETE KARŞI 1 YIL HAPİS ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Bakanla sağlık meslek örgütü temsilcilerinin görüşmesinde bir diğer başlık sağlık alanında çalışanlara yönelik şiddet oldu. Sağlık çalışanlarının hastanelerde yaşadığı sorunların tek tek anlatıldığı görüşmede şiddete karşı hapis cezası verilmesine dönük hukuki adımların atılması talebi Bakan Koca’ya iletildi. Bakan Koca ise bu talebe karşılık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı bir yıl hapis cezasını ön gören bir düzenlemenin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Meslek örgütü temsilcilerinin sağlık alanında yaşanan şiddetin nedenleri arasında gösterdiği “beş dakikada bir hasta bakma” uygulamasına dönük de adım atılmasının hedeflendiğini söyleyen Bakan Koca, doktor sayısını arttırarak bu sorunu çözmeye çalışacaklarını ifade etti.