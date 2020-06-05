Bakan Koca'dan ''bu gidişle sıfır vaka rüya mı'' paylaşımı!

Bakan Koca, Twitter hesabından "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı bir görsel paylaşarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında maske kullanımının doğru yapılmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."