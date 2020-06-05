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  4. 05 Haziran 2020 07:27

Bakan Koca'dan ''bu gidişle sıfır vaka rüya mı'' paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske ile gözlerini kapatarak toplu taşıma aracında uyuyan bir vatandaşın "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı görselini paylaşarak bir açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan ''bu gidişle sıfır vaka rüya mı'' paylaşımı!
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Bakan Koca, Twitter hesabından "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı bir görsel paylaşarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında maske kullanımının doğru yapılmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."

 

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