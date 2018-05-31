Bakan Kurtulmuş'tan AYM'nin kararını böyle yorumladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN Türk’te konuştu. Numan Kurtulmuş canlı yayın sırasında haberini aldığı AYM'nin seçim kararını değerlendirdi.



Bakan Numan Kurtulmuş gündeme dair yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

AYM'NİN SEÇİM KARARI

"Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir işlediğini gösteren bir örnekle karşı karşıyayız. Yasama faaliyetinde parlamento yasa çıkardı, ana muhalefet partisi bunu elindeki imkanı kullanarak AYM'ye götürdü.

AYM inceledi ve ret cevabı verdi. Kabul cevabı da verebilirdi. O zaman başka bir şey olacaktı ama Türkiye çok şükür bütün demokratik mekanizmalara sahip olan bir ülke.

Bir çok dünyadaki ülkeyle kıyaslanmayacak bu süreçleri, seçim süreçlerini de şeffaf yürütebilen bir ülke. Dolayısıyla seçim takvimi kendi yolunda ilerliyor. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen bir karar almıştır.

AYM'den CHP'nin başvurusuna ret

MENBİÇ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Bölgede terör örgütlerinin hepsinin gücünün kırılması lazım. Bir başka önemli hayati konu da Cerablus’ta, Afrin’de yaptığımız gibi Membiç’te de bu şehirlerin sahipleri gelsinler ve insanlar kendi topraklarına dönsünler. İnşallah huzur sağlandıktan sonra o insanlar kendi şehirlerine dönerler.

Senin terör örgütün iyi, öteki kötü olmaz. Terör örgütlerine desteklerin sona erdirilmesi lazım. Bizim ABD ile uzun zamandır aramızdaki sorunların kaynağı da bu. Bir yandan DEAŞ’tan bahsedeceksiniz, bir yandan da onun kadar tehlikeli olan bir terör örgütüne destek ereceksiniz. Diyelim Rakka'da şu kadar bin DEAŞ militanı vardı.

Nerede şu an bu adamlar? DEAŞ’ın 80 bin kadar silahlı militanı olduğu varsayılıyordu. Kim bilir bu teröristler dünyanın hangi bölgesine çekildiler ve kimlerin başına bela olacaklar. Aynı şeyin PYD PKK için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Dağıtılan silahlar mutlaka toplanmalı.

F-35 TARTIŞMASI

F-35’ler konusunda biz de bu projenin ortağıyız ve almak istiyoruz. Gelinen bu durum son derece rencide edici. ABD ile Türkiye arasındaki ilişki bu şekilde gergin bir şekilde devam etmeyecekse ABD’nin de bu sorunu çözmesi gerektiğine inanıyoruz.

CHP'NİN SEÇİMİ İPTAL BAŞVURUSU

AYM hakkında söyleyecek bir sözümüz yok. Sandıklarda oy vermeye başlandığında bazı yerlerde özellikle terör gruplarının baskı uyguladığı bilinen bir durumdur. Bazı sandıkların birleştirilerek seçim güvenliği için adım atıldı. Oy vermek sadece bir sandığı ortaya koydum isteyen gelsin demek değildir. Herkesin korkusuz bir şekilde sandığa gelerek oy kullanması gerekir. Açık oy gizli tasnif dönemlerini yaşadı Türkiye. Tasnifler kapalı yapıldı. AYM'den iptal kararı beklemiyorum.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Mümkün olduğu kadar objektif olarak değerlendirmek istiyorum. Madem elinde bu kadar kesin delil var. Kanıtla da daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Keyifli bir kampanya süreci devam ediyor. Türkiye çok önemli seçimler geçirdi ama zannediyorum çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimi bu. Bazı partiler diyorlar ki bize oy verirseniz parlamenter rejime devam edeceğiz. Oyunun konusu bu değil. Biz cumhurbaşkanı kim olacak seçimini yapıyoruz. Sistem 2 günde yerli yerine oturacak değil ama en az onun kadar önemli olacak olan siyasi teamüllerin değişmesi açısından önemli bir seçim. Yeni teamüllerin usulüne uygun bir şekilde sürmesini sağlamak."