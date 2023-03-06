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Bakan Kurum: Hep birlikte ayağa kalkacağız

Bakan Kurum: Hep birlikte ayağa kalkacağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketini hatırlatan bir paylayım yaparak “Milletimizin emrindeyiz, hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.

Binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi enkazdan yaralı çıkarıldı.

Normale dönüş...
Yine binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde günlerce arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Şimdilerde tonlarca enkazın kaldırıldığı kentlerde, normale dönüş için adımlar atılıyor.  

Gaziantep’in özellikle Nurdağı ilçesi de her iki depremin ardından büyük yıkıma uğradı.

"Milletimizin emrindeyiz, ayağa kalkacağız"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeden görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaparak üzerinden 1 ay geçen depremi hatırlattı.

Bakan Kurum, “Asrın felaketi üzerinden bir ay geçti. İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız!” notunu düştü.

"Devletimize güveniyoruz"
Nurdağı’ndaki konteyner kentte yaraların sarıldığı, depremzedeler için sosyal alanların oluşturulduğunun belirtildiği görüntülerde, afetzedelerin görüşlerine de yer verildi.

“Devletimize güveniyoruz” diyen Nurdağı sakinleri, evlerinin de 1 yıl içerisinde kendilerine teslim edileceğini inandıklarını söyledi.

Etiketler murat kurum bakan kurum deprem
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