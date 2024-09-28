Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden konutlar hakkında gelen bir şikayet üzerine, ''Bu işi yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıyorsun'' talimatını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2022'de yaşanan depremlerin etkilediği illerde inceleme yaptı.

"TEMİNATINI HEMEN YAKIYORSUN"

Malatya'da müteahhitlerin yapımına devam ettiği konutlarla ilgili bir vatandaş, çalışmalardaki yavaşlık hakkında Kurum'a şikayetini iletti. Şikayet üzerine bir hayli sinirlendiği görülen Kurum, yanındaki görevliye dönerek "İşi yapmayan müteahhitler varsa teminatını yakıyorsun, iptal ediyorsun. Ya yapıyor ya iptal ediyorsun. Öyle yok. Bakın bunlara, bir daha geldiğimde duymayacağım" ifadelerini kullandı.