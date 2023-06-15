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Bakan Mehmet Şimşek'ten 40 milyon dolarlık iddia için ilk açıklama

Bakan Mehmet Şimşek'ten 40 milyon dolarlık iddia için ilk açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündeme gelen Mehmet Şimşek hakkındaki iddia için açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan “Mehmet Şimşek’e Türkiye’ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbir temeli bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Şimşek’in kabinede yer alıp almayacağı konusu uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Haziran’da açıkladığı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Şimşek getirildi.

Etiketler 40 milyon dolar mehmet şimşek açıklama
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