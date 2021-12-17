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Bakan Nureddin Nebati şiir okudu

Bakan Nureddin Nebati şiir okudu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda okuduğu şiir ile gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şiir okudu.

Bir işçinin gönderdiğini belirterek şiir okuyan Nebati "Değerli milletvekilleri, bir işçi kardeşimizin bana gönderdiği Şems-i Tebrîzî'den bir alıntı var. Müsaade ederseniz okumak isterim. Muhteşem bir şey.

Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca.
Dağı bile taşır insan aşık olup inanınca" ifadelerini kullandı.

Etiketler Nureddin Nebati şiir
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