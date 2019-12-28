Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi" açıklamalarında bulundu.

Yaklaşık 7 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı önceki gün %15 artışla net 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı.

Ancak Bakanın asgari ücret açıklaması sonrası TÜRK-İŞ teklifi kabul etmediğini belirterek masadan kalktığını açıkladı. Bakan Selçuk'un asgari ücreti açıklamasının ardından komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklamasında "İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz" dedi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istemişti.

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