Bakan Varank: ''SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!

Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.

HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlere kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."