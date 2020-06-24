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  4. 24 Haziran 2020 15:24

Bakan Varank: ''SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter adresinden yaptığı açıklamada ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip mühimmatın test edildiğini duyurdu.

Bakan Varank: ''SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti''
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!

Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.

HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlere kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

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varank , muhimmat , SARB-83
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