Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na ''Sakarya Meydan Muharebesi'' eleştirisi

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık, “Ne Osmanlının büyüklüğünden haberleri var, ne de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Polatlı’da gaziler ile bir araya geldi. Polatlı Merkez Şehitliği’nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda gazi katılım sağlarken program saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edildi. Buluşmada konuşan Bakan Yanık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde Sakarya Meydan Muharebesi hakkında yaptığı gafı hatırlatarak “Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar” dedi.

“Bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum”

Şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyleyen Bakan Yanık, “101 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal Rütbesi ve Gazilik Unvanı verdi. Gazilerimize armağan edilen bu günde başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar’dan Kore'ye, Kıbrıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Onlar, büyük bir istiklal medeniyetinin ölümsüz temsilcileridir. Hakları ödenmez” diye konuştu.

“Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya Meydan Muharebesi hakkında yaptığı gafı hatırlatan Yanık, “Tarih bilgisi eksik bir genel başkan geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya laf etti. Gazi Mustafa Kemal'in bir Osmanlı Paşası olduğunu bilmeden ya da hatırlamadan Adapazarı'ndaki mitingde ‘Sakarya Savaşı burada yapıldı’ dedi. Ne Osmanlının büyüklüğünden haberleri var, ne de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar, ne de bilmediklerinin farkındalar” dedi.

“20 yıl boyunca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik”

Gaziler ve şehit yakınlarının hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Yanık, “şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmetlerimizi genel müdürlük seviyesinde yürütüyoruz. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde birçok hizmeti devam ettiriyor, yeni hizmet modelleriyle mevcut hizmetlerimizi destekliyoruz. AK Parti iktidarında, geçtiğimiz 20 yıl boyunca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve ailelerinin hayat standartlarını yükseltmek, refahını artırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz. Bu bizim için gerçekten bir mutluluk vesilesi. Borcunu ödemiş olmanın ya da bir kısmını yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığını taşımak bakımından önemli. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, derneklerimizle, vakıflarımızla imkanlar ölçüsünde sık sık bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437’ye çıkardık”

Şehit yakını ve gazilere yapılan hizmetlerden ayrıntılı bir şekilde bahseden Bakan Yanık şu ifadeleri kaydetti:

“Şehit yakını ve gazilerimizin motorlu taşıt alımlarında, durumlarına uygun düzenlemeler dahilinde Özel Tüketim Vergisinden muaf tutuyoruz. İhtiyaçları olan araç alımını ve araçlar için özel tertibat yaptırmalarını kolaylaştırıyoruz. Şehitlerimizin bize en değerli emanetleri olan çocukları ve gazilerimizin kıymetli evlatlarının eğitimleri için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. Şehit ve gazi çocukları, kuruluşların kapasitelerinin yüzde üçü oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanıyorlar. Gazilerimizin çocukları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarından ayrılan kontenjan dahilinde öncelikli olarak yararlanıyorlar. İlköğretim sonrası yükseköğretimde de onları yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımız yükseköğretim burslarından öncelikli olarak faydalanıyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmaları halinde hiçbir ücret veya depozito ücreti ödemiyorlar. Birçok sosyal yardımın yanı sıra yüzde 40 elektrik ve su indirim imkânı sağladık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarını ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip. Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210 bin115 ücretsiz seyahat kartı bugüne kadar hak sahiplerine ulaştırıldı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızı kamuda istihdam ediyoruz. Yakın zamanda şehit yakınlarımızın 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttik. Bu konuda önemli bir düzenleme daha yaptık. Bu hak çerçevesinde istihdam edilen kardeşlerimize ihtisaslarına uygun biçimde istihdamının önünü açtık ve özlük hakları açısından oluşabilecek sıkıntıları ve hak kayıplarını da bu yolla gidermiş olduk. Böylece mesela avukat ise avukat olarak, hemşire ise hemşire olarak, kendi meslek ve uzmanlık alanı dahilinde istihdamlarını gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437’ye çıkardık. Biliyorsunuz şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarının yerinde tespiti ve psiko-sosyal destek sağlanması çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gazimizi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik, etmeye devam ediyoruz.”

Bakan Yanık’ın konuşmasının ardından gaziler ve Bakan Yanık şehitliklere karanfil bıraktı. Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.