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  4. 24 Mayıs 2019 22:06

Bakanlık'tan Reuters'a: ''Türk ekonomisini hedef alıyor''

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'un Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı paket hakkında yaptığı haberler için açıklama yaptı. Açıklamada Türk ekonomisini hedef aldığını bildirdi.

Bakanlık'tan Reuters'a: ''Türk ekonomisini hedef alıyor''
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin haber  ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı  taşıdığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün üç kamu bankası tarafından  hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan  İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Haber ajansı Reuters  tarafından yayınlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion  package: Albayrak' başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME  Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır." ifadesi  kullanıldı.

Söz konusu haber ile Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli  üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde  olumsuz kanaat oluşturmaya çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef  alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her  fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla  kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık  ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu  anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır."

AA

türk ekonomisi , hazine bakanlığı , reuters
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