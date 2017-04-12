Başbakan: "Çalışın iktidar olun bırakın beni"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisini İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlediği yemekte iş adamlarıyla bir araya geldi.

Yıldırım konuşmasında, "Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni." ifadelerini kullandı

Türkiye'nin 15 yıl boyunca gerçekleştirdiği tarihi gelişmeyi hep beraber yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, memleketin her köşesini doğudan batıya, kuzeyden güneye imar ettiklerini, vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını anlattı.

"Zor yıl 2016"

Ülkenin 2016'da zor bir yıl geçirdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"2016 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Siyaset için de iş dünyası için de zor bir yıl oldu. Yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri ve ayrıca ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi açıkçası bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız, büyük bir bedel ödediğimiz bir olaydır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, OECD ortalamasının ve Avrupa Birliği ortalamasının iki katı büyümeyi başarmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alelacele Türkiye'nin notlarını kıranlar, 'Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye'ye dönüp bakmayın' diyen kuruluşlara o gün söyledik 'Çok acele karar verdiniz, bu kararı değiştireceksiniz’ dedik. Şimdi de önceki öngörüleri ve tahminlerini 2017 ve 2018 için düzeltiyor, daha olumlu bir söz söylüyor ve paylaşıyorlar."

"15 yılda 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık"

Yıldırım, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bin 365 kilometre sınırının olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin aynı anda PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele ettiğini, dünyada böyle başka bir ülke olmadığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı misafir ettiğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz böyle bir ülkeyiz. Türkiye niye bu değişikliği yapıyor, niye böyle bir yönetim sistemi değişikliğine gidiyor? Size mi soracağız, siz oy mu vereceksiniz, oy hakkınız mı var? Bunun kararını 80 milyon vatan evladı verir, siz veremezsiniz. Herkes yerini yurdunu bilecek, yönetmeye kalkmayacaksınız, fikirlerinizi söyleyin, konuşalım. Türkiye'nin geleceğine kasteden, Türkiye'nin askerine kurşun sıkan, Türkiye'nin güvenliğini zaafa uğratan terör örgütleriyle iş yapacaksınız, ondan sonra Türkiye'nin müttefikiyiz diye ortada dolaşacaksınız, böyle bir şey yok. Türkiye güçlü olmak zorunda, bölgede herkes umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Türkiye'nin güçlü olmasının yolu da birliği beraberliği, 80 milyonun kardeşliğidir. Birleştiren, kutuplaştıran değil, bir araya getiren, farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörüsü gelişmiş, hedeflerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefler olarak belirlemiş bir Türkiye. Biz bu Türkiye'nin hayaliyle çalışıyoruz, 15 yıl bunu yaptık. 15 yılda 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık."

"Ülkemizin önemini, ülkemizin gücünü lütfen görelim"

Türkiye'nin artık hesaba katılan bir ülke haline geldiğini kaydeden Yıldırım, "Ülkeleri sayarlar ve diğerleri diye geçerdi. Diğerleri değil, Türkiye dünyanın ekonomisine yön veren 20 ülke arasında. Türkiye bölgedeki politikaların kararını veren ilk 3 ülke arasında. Ülkemizin önemini, ülkemizin gücünü lütfen görelim. Anlamsız, faydasız çekişmelerle hem ülkemize yazık ediyoruz hem de geleceğimize olumsuz katkı sağlıyoruz. Bunu Türkiye hak etmiyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'de üretimde güven endeksi artıyor, Türkiye'de ihracat artıyor. Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde, ilk 3 ayında göstergeler gittikçe iyiye gidiyor. Dünya, Türkiye'nin geleceğini ekonomik olarak satın aldı ama bizdeki bazı çevreler hala ülkesinin potansiyelini görmekten aciz. Kalkıyor siyasetçilerimiz kampanya yapacak, korku, tehdit, karamsarlık.. Kardeşim değişimi anlat, geleceği anlat." şeklinde konuştu.

"Gerçeği yalana çevirdiler"

AK Parti'nin 15 yıllık iktidarında engellemelere karşı mücadele vererek çalıştığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iktidara geldik 19 Kasım 2002, iktidarımızın ilk günü 8 Ocak'ta muhtıra yedik. Belki de bilmiyorsunuz. 8 Ocak'ta verilen muhtıra 27 Nisan 2007'dekinden daha keskindi. Ama o gün ne oldu biliyor musunuz ? O gün Diyarbakır'da bir uçak düştü ve o gündemde kaynadı gitti, belki de farketmediniz. Açın bakın o tarihli gazetelere. Daha birşey yapmamışız. Ne laiklik bırakmışız ne cumhuriyetin temel değerleri. Öyle birşey olur mu yahu.

Olmadı cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar, erken seçim kararı almak mecburiyetinde kalmamız, olmadı 17-25 olayları, olmadı 15 Temmuz darbe girişimi... Balyoz, Ay Işığı, Ergenekon darbe girişimleri, bunlar var. Bunların olduğunu biz biliyoruz ama bir başka paralel yapı bunu sulandırdı. Gerçeği yalana çevirdiler. Bunları yaşadık. İstiyoruz ki ülkemiz böyle şeyler yaşamasın, istediğimiz bu."

"Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni"

Yıldırım, "Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni." ifadelerini kullandı.