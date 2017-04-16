Başbakan Yıldırım'dan balkon konuşması

Başbakan Binali Yıldırım parti genel merkezinde balkon konuşması yaptı. Yıldırım, "Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre evetle netilecelenmiştir. Bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İlk kez sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Bu oylamayla demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonucu en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye. Yurtdışında yaşayan ve demokrasiye sahip çıkan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kurucu genel başkanımız liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür edıyorum. Diğer partilerimize de yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Elbette farklı düşüncelerimiz olacak ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasinin güzelliği de budur. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Ama son sözü millet söyledi, evet dedi noktayı koydu. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke bu millet artık hiçbir vesayete hiçbir harici müdahaleye hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösermiştir. 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapanlara, dış mihraklara, bölücü terör örgütüne en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır.

"KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN"

Evet çıktığı için mutluyuz. 26 Şubat'ta Kahramankazan'da başlatılan maraton başarıyla sonuçlandırılmıştır. Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahsun olmasın. Şimdi önümüze bakacağız. Şimdi işimize bakacağız. Milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp çalışarak yeni yönetim sistemini ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi, millet, hukuk devleti, bugün 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu sistem değişikliğiyle beraber birliğimizi, beraberliğimizi daha çok yükselteceğiz. Kalkınmamızı çok daha hızlı hale getireceğiz.