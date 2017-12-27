Başbakan Yıldırım'dan sürpriz veliaht prens açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.



Riyad'da temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan veliaht prensiMuhammed bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kulandı:

"Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim, yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var."