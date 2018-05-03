Başbakan Yıldırım'ın gözleri doldu

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Millet istedi biz yaptık. Milletin istemediği hiçbir işi yapmadık. Sorunları torunlara havale etmedik. İhanetler, kalleşlikler gördük. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Parti kapatma davasıyla e-muhtıra'larla Gezi operasyonlarıyla 6-7 Ekim kalkışmasıyla PKK ve FETÖ kalleşliği ile 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik.

''SON BAŞBAKAN OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM''

Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız. Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyetinin 65. Hükümeti'nin Başbakanı ve son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim.

''SİZİN NOTUNUZUN, BİZİM İÇİN KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR''

Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür.

''BU BİR REKOR''

AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi hareketidir. AK Parti 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Şu ana kadar partimize 7329 aday adayı başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. 5997 erkek 1332 kadın 498 engelli 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur. Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23'tür. Arkadaşlarımızın tamamının adaylarımız gibi çalışacağından eminim. Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir.

''BELKİ PARTİMİZİN SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM''

Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Bunun için Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle bugünlere gelmekten ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı içindeyim. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Birleri mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayabilir birileri kirli pazarlıklarla milletvekillerini piyasaya sürsün bizim adayımız millet belirledi bu toplantıdan sonra bu konuda açıklamamızı paylaşacağız. Adayımızı belirlemiş olacağız duyuracağız daha sonra da yarın adayımızın müracaatını 'Cumhur İttifakı' ile beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile grup başkanı olarak ben arkadaşlarımla birlikte YSK'ya gidip teslim edeceğiz. Arkadaşlar biraz sabır. Aday öyle hemen kolay açıklanmıyor. Önce grup kararı alacağız. Toplantımızın bundan sonraki bölümünü kapalı grup toplantısı şeklinde devam edeceğiz.''