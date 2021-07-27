Baykal'dan ''Cumhurbaşkanlığı teklifi'' iddialarına yanıt

CHP eski Genel Başkanı Baykal, yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayarak merak edilen 'cumhurbaşkanlığı teklifi' iddialarını sert dille yalanladı.

Eski CHP Milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Pazarlık yaparak Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdiğine" yönünde iddialarda bulunmuştu. Livaneli'nin iddialarının doğru olmadığını belirten Baykal, yasaklara ve darbelere karşı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olmasının önündeki siyasi yasağın kalkmasına destek verdiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEKLİFİNDE BULUNULDU MU?

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Baykal, 22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldiğini belirterek Erdoğan'ın yasaklarının kaldırılması karşılığında cumhurbaşkanlığı teklifinin doğru olmadığını sert bir dille ifade etti.

ERDOĞAN İLE NEYİ GÖRÜŞTÜLER?

Baykal, Erdoğan'la yaptıkları görüşmede 1 Mart tezkeresini konuştuklarını belirtti.