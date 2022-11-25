BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi evet yapılabilir. Ama şu tarihte olabilir bu tarihte olmaz kesinlikle benim böyle bir sözüm olmadı.

Kahraman ordumuzu, TSK'mızı, hava kuvvetlerimizi, kara kuvvetlerimizi, bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Bir gece ansızın gidildi. Bu harekata başta ABD olmak üzere batılı güçler seslerini de çıkaramadılar. Türkiye buna seyirci kalamazdı. Muhalefet olabilirsiniz, terörle mücadele konusunda, dış politikada hele ki böyle sizin ordunuz harekat yapıyor. Sizin ordunuz teröristlere karşı harekat yapıyor. Bu terör örgütü 40 yıldır Türkiye'nin başında bela. Binlerce şehit vermişiz, onlarca öğretmenimizi şehit etmişler. Türkiye bunları seyir mi edecek? Elbette ki müdahale edecek. Bütün siyasi partilerimizin bunu desteklemesi lazım. Altılı Masa'nın sessizliğine tepki gösteriyorum. Devlet; ülkesine, varlığına, milletine saldıran teröristle mücadele etmeyecek mi?

HDP'nin bütün yönetim kadrosunu Kandil belirliyor. Böyle bir siyasi parti olunca terörle mücadelemiz eksik kalmıyor mu? Nasıl olur da TBMM'de PKK'nın siyasi partisi olabilir mi? Anayasa mahkemesine sesleniyorum, kapatma davası bitene kadar paraya tedbir koyun. Bize göre yüzde yüz kapatılması lazım. Diyelim ki Hazine yardımından mahrum bırakma cezası verdiniz. Tedbir konulması gerekiyor en azından.

KARA HAREKATI ZARURİDİR

Kara harekatı zaruridir. En kısa zamanda ve uygun bir zaman dilimde bu da gerçekleşecek. Bölge teröristlerden temizlenecektir.

MAAŞLARA REKOR ZAM MI GELİYOR?

6 aylık enflasyon diyelim ki yüzde 25 çıktı. Bunun üzerine en az yüzde 15 seviyesinde bir refah payı eklenecek. Yani toplamda yüzde 40-50'lik bir artışın olacağını tahmin ediyorum.

ALTILI MASA'DA TARTIŞILAN KAZANILACAK ADAY POLEMİĞİ

Hala kazanacak aday tespit edebilmiş değiller, bu gidişle de biraz zor. Bana göre kimi gösterirlerse göstersin kaybedecekler. Cumhur İttifakı seçimi kazacak. Şu anda neredeyse Cumhur İttifakı son seçimde aldığı oylara yaklaştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyareti çok fiyaskoydu. Başörtüsü yasağının nedeni CHP ve CHP zihniyeti. 411 oyla anayasa değişikliği yapıldı, CHP hemen anayasa mahkemesine koştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun doğru yönlendirilmediği ortada.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ben CHP'nin Genel Başkanı o masanın oyu en çok fazla olan partisi. Kemal Bey'i çok istekli görüyorum adaylık konusunda. Kemal Bey burada geri adım atar mı dediğimde geri adım atmayacağını adaylık noktasında çok kararlı olduğunu ifade ediyorlar. Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Özellikle İYİ Partililer Kemal Bey aday olursa kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeseler de kabulleneceklerini düşünüyorum. CHP çok açık ve net dayatıyor, adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Ortak karar alacağız diyor ama CHP'nin söylemleri ortak karar alınacağını göstermiyor.