BBP'den Afrin operasyonuna tam destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı, bölgeyi teröristlerden temizlemektir. Buna da hiç kimse engel olamayacaktır. Bölgenin tamamı teröristlerden temizlenecektir." dedi.

Destici, partisinin Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 25. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Afrin operasyonuna destek verdiklerini söyledi.

Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu dünyaya çok iyi anlatmaları neticesinde Türkiye'nin haklılığının herkes tarafından kabul edilir hale geldiğini kaydetti.

Mustafa Destici, Rusya ve Amerika dahil olmak üzere Türkiye'nin karşısındaki tüm güçlerin geri atım atarak Türkiye'nin haklılığını kabul etmelerinin öncelikli sebebinin Mehmetçik'in kahramanlığı, devletin kararlı duruşu, Türk milletinin azmi ve cesaretinin etkili olmasından kaynaklandığını vurguladı.

"Bölgenin tamamı teröristlerden temizlenecektir"

Kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını vurgulayan Destici, "İçerideki bazı terör uzantıları, PKK sevicileri, ülke düşmanları, vatan hainleri; Afrin'de bir terör devleti kurma özlemi içerisinde olanlar ve terör örgütünün gizli ortakları çıkmış 'Savaşa hayır' diyor. Ne savaşı kardeşim? Kim kimle savaşıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı, bölgeyi teröristlerden temizlemektir. Buna da hiç kimse engel olamayacaktır. Bölgenin tamamı teröristlerden temizlenecektir." diye konuştu.

Kendine; aydın, gazeteci, akademisyen diyen kişilere "PKK her gün kundaktaki bebekleri öldürürken, Türkiye'nin içinde her türlü hainliği yaparken, terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde Türkmen, Kürt, Arap demeden insanları yerlerinden uzaklaşarak devletini kurmaya çalışırken neredeydiniz?" diye sormak gerektiğini aktaran Destici, şöyle devam etti:

"O zaman niye sesiniz çıkmadı? Neden bildiri yayımlamadınız? Ey Türk Tabipler Birliği! Senin o zaman niye sesin çıkmadı? Bayırbucak'tan gelen Türkmen kardeşlerimizi tedavi etmeyip, ölüme terk eden doktorlara karşı sen niye bir bildiri yayımlamadın? Aynı şekilde Güneydoğu'da gizli gizli PKK'lı teröristleri, tedavi edip de Mehmetçik'i, polisi kasıtlı olarak ölüme terk edenlere karşı sen niye bir bildiri yayımlamadın? Yayımlamazlar çünkü, hainler. Dolayısıyla Türk milleti bugüne kadar bu hainlere prim vermemiştir ve vermeyecektir. Onlarla birlikte olan gafillere de sesleniyorum: Siz de gaflet uykusundan uyanın. Bu, PKK ve YPG zihniyetine sahip olanları başınıza yönetici ya da temsilci olarak koymayın. Yoksa, bu büyük Müslüman Türk milleti, size bedelini ödetmesini bilir."

BBP olarak Türk milletine hizmet gayesiyle başlattıkları uzun soluklu koşuda, her anı acı, tatlı ve meşakkatle dolu 25 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Desteci, heyecanlarını ve mücadele şekillerini ilk günkü gibi sürdürdüklerini belirtti.

"Birlik olursa kan ve gözyaşı akmaz"

Çeyrek asırlık yolculukta edindikleri deneyimler ve sağlam adımlarla geleceğe yürüme azim ve kararlılıklarının devam ettiğini dile getiren Destici, "Yeni umutlarla çıkılan bu yolda, bütün milletimiz şahit ki, alnımız ak, başımız dik, yüzümüz pak olarak yolumuza devam ediyoruz. Her zaman milletimizin, inançlarımızın, devletimizin yanında durduk. Hiçbir zaman şahsı çıkarlarımızı, devlet ve millet ülküsünün önüne koymadık. Bundan sonra da koymayacağız. Her zaman 'Devlette, bayrakta, vatanda, dilde ve millette birlik' dedik. Milletin adının da büyük Türk milleti olduğunu her daim haykırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte Müslümanların bir araya geldiği tüm konularda başarıların elde edildiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Ne zaman ki, ayrılığa düştük başarısızlık o zaman geldi. Ne zaman ayrılığa düştük, zulüm, kan ve gözyaşı o zaman geldi. Bizi parçalayarak yönetmeye çalışıyorlar. Biz birlik olursak, ne Suriye'de ne Irak'ta ne Doğu Türkistan'da ne Balkanlar'da ne Filistin'de ne Afrika'da Müslüman kanı ve gözyaşı akar. Onun için birlik diyoruz. Onun için terörün her türlüsüne karşıyız. Kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın terörün karşısındayız. Bugüne kadar da terörle mücadele karşısında hassas çözümler üreten hükümetlerin yanında olduk. Bugün de devletimiz; hükümet terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele yürütüyor. Biz de destek veriyoruz."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda yapılan uyum çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti, MHP ve BBP olarak yerli ve milli bir mutabakat oluşturulacak ve seçimlere birlikte gidilecek. Şimdi yerli ve milli dediğimiz için birileri bundan rahatsız oluyor. Diyorlar ki, 'Sadece yerli ve milli olan sizler misiniz? Diğerleri hain mi?' 'Böyle bir iddiamız yok. Biz kendimizi böyle ifade ediyoruz. Sen de kendini böyle ifade ediyorsan, gel bu birliğe sen de katıl.' diyoruz. BBP, bu yerli ve milli birliğin içindedir, yanındadır."