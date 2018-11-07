Bedelli askerlikte son rakam açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına para ödülü koyması ve bedelli askerlik konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin PKK elebaşları kararıyla ilgili ''Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" dedi.

Akar, ABD'nin kararı için ''Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, bedelli askerlik konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

''Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak. 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi.''