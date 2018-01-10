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  4. 10 Ocak 2018 20:27

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim hakkında sorulan soruya böyle yanıt verdi.

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdağCumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli buluşması ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ erken seçim ile ilgili soruya "Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek" dedi.

İŞTE SATIRBAŞLARI...

AK Parti ve MHP'nin erken seçim talebi yok. Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek. Bu tür sorunları artık gündemde tutmayın. 

Türkiye'deki Olağanüstü Hal için ilan edildi. Hızlı karar almak, FETÖ ile mücadele etmek, güvenliği daha hızlı sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek ve kısa sürede olağan döneme dönmek amacıyla ilan edildi. Ama geçen zaman içerisinde OHAL'i devam etmemizi gerektiren şartla ortaya konuldu. Bir kez daha uzatılacak.

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