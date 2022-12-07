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Beştepe'de EYT zirvesi! Erdoğan Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti

Beştepe'de EYT zirvesi! Erdoğan Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti.

 EYT’lilerle ilgili düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis’e gelmesi bekleniyor. Vatandaşın gözü hükümetten gelecek yeni haberlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti. Ekonomi zirvesinin ana gündem maddesi ise EYT.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.

BAKAN BİLGİN’DEN EYT'DE YAŞ ŞARTI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

Etiketler EYT BAKAN BİLGİN NEBATİ
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