Beştepe'de toplantıya katılan Bülent Arınç istifa mı etti ?

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Toplantıya YİK üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde "KHK uygulamaları bir faciadır" açıklamasında bulunmuştu. Arınç, KHK ile ilgili çıkışı sonrası ilk kez YİK toplantısında Erdoğan ile bir araya geldi. Gerçekleştirlen toplantıda Saray'da tartışma çıktığı Bülent Arınç'ın istifa ettiği iddia edildi.

ERDOĞAN 'TOPLANTIDA KONUŞACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Arınç'ın KHK açıklamasına ilişkin "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" demişti.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMA YAPACAK

Edinilen bilgiye göre, Arınç'ın istifa etmediği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Ancak, Altun'dan henüz bir açıklama gelmedi.