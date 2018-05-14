Beştepe'den ''af'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Kültür Festivali'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili konuştu.

Topçu, ”Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarının affı, MHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın da ifadesiyle 'tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” dedi. Topçu "terör" suçuyla tutuklu olanların affa dahil olamayacağını söyleyerek ”Bölücü terör örgütünün siyasi görünümlü müritleri ve FETÖ terör örgütü yandaşları bir af konusunu gündemde tutmaya çalışmaktadırlar. Sayın Genel Başkan da 'bu terör örgütlerinin suçlularını, çocuk istismarcılarını, tecavüzcüleri hariç tutarak kader mahkumlarının elinden tutacak bir affı niye tartışıp konuşmayalım' demiş. Ben şahsen bir vatandaş olarak kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti olduğunu biliyorum, birçok mektup mesaj alıyorum. Kader mahkumları meselesi mağdur kesimlerce tartışılan ve konuşulan bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den yeni ''af'' açıklaması