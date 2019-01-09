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  4. 09 Ocak 2019 13:36

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununa tepki çeken yaklaşım

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığı için tepki çeken bir açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununa tepki çeken yaklaşım
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Belediye Başkan adayı olan tüm arkadaşlarımın kıymetli görüşlerinin ortaya çıkacağını umuyorum.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Eski sistemin başbakanı da tarihe mâl olmuştur.

-Gençler, Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. 94'ün İstanbul'unu bilmiyorlar.

-Bugün mevcut olan mesleklerin yüzde ellisi 25 yıl sonra olmayacak. Yeni meslekler olacak. Sürücüsüz arabalar için belediye başkan adayları ne projeler düşünüyor diye soruyor gençler.

-Yeni sistemle yönetimde karar verme süreçleri hızlandı. Yerel yönetimde kaynak kullanımında dikkatli olunmalı.

-Belediyelerimizin gündemdeki en büyük konusu ulaşım, trafik, altyapı, yeşil alandır. İstanbul'da bundan farklı değil. Dünyada İstanbul ölçeğinde bir büyükşehirde trafik problemini yüzde 100 çözen hiçbir şehir yoktur.

-İstanbul'a projemiz şudur. İstanbul'u deprem tehditini ortadan kaldıracak çalışmalar, yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar yönetecek bir çevre anlayışı, ulaşımın, trafiğin eziyet olmaktan çıkacağı bir şehre dönüşmesi.
 

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