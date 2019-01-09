Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununa tepki çeken yaklaşım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Belediye Başkan adayı olan tüm arkadaşlarımın kıymetli görüşlerinin ortaya çıkacağını umuyorum.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Eski sistemin başbakanı da tarihe mâl olmuştur.

-Gençler, Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. 94'ün İstanbul'unu bilmiyorlar.

-Bugün mevcut olan mesleklerin yüzde ellisi 25 yıl sonra olmayacak. Yeni meslekler olacak. Sürücüsüz arabalar için belediye başkan adayları ne projeler düşünüyor diye soruyor gençler.

-Yeni sistemle yönetimde karar verme süreçleri hızlandı. Yerel yönetimde kaynak kullanımında dikkatli olunmalı.

-Belediyelerimizin gündemdeki en büyük konusu ulaşım, trafik, altyapı, yeşil alandır. İstanbul'da bundan farklı değil. Dünyada İstanbul ölçeğinde bir büyükşehirde trafik problemini yüzde 100 çözen hiçbir şehir yoktur.

-İstanbul'a projemiz şudur. İstanbul'u deprem tehditini ortadan kaldıracak çalışmalar, yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar yönetecek bir çevre anlayışı, ulaşımın, trafiğin eziyet olmaktan çıkacağı bir şehre dönüşmesi.

