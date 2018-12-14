''Binali Yıldırım'ın adaylığının nedeni benim''

CHP ile İYİ Parti'nin yerel seçimlerde iş birliği için el sıkışmasının ardından gözler CHP'nin İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağı Ankara ve İstanbul'da kimi göstereceğine çevrildi.

CHP'nin Ankara adayının Mansur Yavaş olması beklenirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına da neredeyse kesinleşmiş gözüyle bakılıyor.

Kılıçaroğlu'nun İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gözler, uzun süredir İstanbul adaylığı için çalışan isimlerden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e çevrildi. Zira Tekin'in, kendisinin adaylığına parti yönetiminin mesafeli olması ve İmamoğlu'nun adaylığının ön plana çıkması üzerine Kılıçdaroğlu'na 'kırgın olduğu' iddiaları da kulislere yansıdı. Tekin, çarşamba günü Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelerek, İstanbul adaylığı konusundaki görüşlerini de yüz yüze iletti.

Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Tekin, Yıldırım'ın "AKP'nin İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'da karar kılmasını siz nasıl okuyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— Benim sosyolojik çalışmalardan kaynaklanıyor. Bu çalışmaları sadece ben değil AKP de yaptı. İlk başta Binali beyin ismi hiç ortada bile yoktu. Başta 5 ismi sordular. Sonra tekrar dörde düşürdüler sordular, baktılar ki bunların hiçbirinde sonuç elde etmek mümkün değil. Araştırmalar sonucu, Arnavutköy, Bağcılar, Sultanbeyli, Sultangazi'de iktidardan büyük kopuşu gördüler.

— Aslında AKP, Gürsel Tekin'in karşısına Binali Yıldırım'ı konumlandırdı. O nedenle Binali Yıldırım'ın aday olarak çıkış sebebi Gürsel Tekin'dir. Çünkü, kendilerini muhafazakar olarak olarak tanımlayan kesimlerin çok rahatlıkla Gürsel Tekin isminde bir arada olabileceğin görüyorum. Çünkü İstanbul'da yaşayan insanların derdi kederi aynı. Fikirtepe'de kafasına evi yıkılan perişan olan Bingöllü de Rizeli de Gümüşhaneli kardeşim de var, onun için fark etmiyor, yoksulun kaderi aynıdır.

— Benim çalışmalarıma göre CHP olarak biz, çok teknik hatalar yapılmazsa, 14 mevcut ilçenin yanı sıra, 11 ilçeyi daha çok rahatlıkla alabilecek durumdayız. Büyükşehir'i almak için bizde olmayan en az 4-5 büyük yeni ilçeyi almak zorundasınız. İşte Üsküdar, Küçükçekmece, Eyüp'ü, Fatih'i almak zorundasınız. Benim saha çalışmam ve yapılan araştırmalar sonucu çok rahatlıkla alabilecek durumdayız.





