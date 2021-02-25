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  4. 25 Şubat 2021 13:21

Bir bomba Berat Akbayrak iddiası daha: ''O parti ile görüşüyor''

Gazeteci Mustafa Balbay canlı yayında Ankara kulislerinde Berat Albayrak'ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştüğü iddiasının konuşulduğunu öne sürdü.

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Balbay, “Doğrulanmamış ama Ankara’da kulislerde şunlar da konuşuluyor; Babacan ekibinden insanların Damat’la konuştukları söyleniyor… Damat bu anlamda dışarıda daha mı zararlı olur? O zaman aile içinde de bir durum var, aile içindeki duruma karışamayız tabi ki, o ayrı. Çok öne çıkmış, Enerji Bakanlığı yapmış, Maliye’nin her şeyin teslim edildiği, TÜİK’in yöneticilerinin arkadaşları olduğu bir süreçten sonra bugüne geldik” dedi.
 
 

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