Bir bomba Berat Akbayrak iddiası daha: ''O parti ile görüşüyor''

Balbay, “Doğrulanmamış ama Ankara’da kulislerde şunlar da konuşuluyor; Babacan ekibinden insanların Damat’la konuştukları söyleniyor… Damat bu anlamda dışarıda daha mı zararlı olur? O zaman aile içinde de bir durum var, aile içindeki duruma karışamayız tabi ki, o ayrı. Çok öne çıkmış, Enerji Bakanlığı yapmış, Maliye’nin her şeyin teslim edildiği, TÜİK’in yöneticilerinin arkadaşları olduğu bir süreçten sonra bugüne geldik” dedi.



