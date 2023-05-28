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Bolu'da 93 yaşındaki kadın sedye ile oy kullanmaya getirildi

Bolu'da 93 yaşındaki kadın sedye ile oy kullanmaya getirildi
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Bolu'da 10 yıl önce felç geçiren 93 yaşındaki S. Y., Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanacağı okula sedye ile getirildi.

Bolu'da yaşayan 93 yaşındaki S. Y.’ın ailesi, oy kullanabilmesi için ambulans talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine Çıkınlar Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Sokak'ta ikamet eden Y., sağlık ekipleri tarafından sedyeye taşınarak, ambulansa bindirildi.

 Y., oy kullanacağı Bolu 60. Yıl İlkokulu’na ambulans ile götürüldü. Sandık görevlilerince S. Y.’ın parmak izi ile imzası atıldı. Y., kızının yardımıyla kabinde oyunu kullandı.

 Bolu’da 53 hizmet aracı, 17 ambulans ve 83 personelin sandığa gidemeyen vatandaşlar için görevlendirildiği öğrenildi.

Etiketler sedye okul oy kullanma
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