Bu anket olay olur: AK Parti ve MHP tabanı da yetersiz buldu!

Korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için açıklanan pakete AK Parti ve MHP tabanının tepkili olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre, AK Parti tabanının yüzde 30,5’i, MHP tabanının ise yüzde 39,2’si paketin yetersiz olduğunu düşünüyor. Öte yandan AK Parti ve MHP seçmeni paketin belil bir kesimin çıkarları düşünülerek hazırlandığı görüşünü savunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na her ay düzenli olarak sunumu yapılan Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması’nda yurttaşlara korona virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketine ilişkin sorular da yöneltildi. Çalışmaya göre vatandaşlar salgın karşısında işyerlerinin, ibadethanelerin kapatılması ve spor karşılaşmalarının ertelenmesi gibi uygulamalara olumlu yaklaşırken, iktidarın korona virüs salgınına karşı ortaya koyduğu ekonomik paketin hiç kimsenin sorununu çözmeyeceğini ya da belli bir kesimin sorunlarını çözeceği görüşünde. 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşıldı:

BAKANLIK KISMEN BAŞARILI

Çalışma kapsamında “Salgın ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nı ne kadar başarılı buluyorsunuz” sorusu yöneltildi. Yurttaşların yüzde 24’ü Sağlık Bakanlığı’nı başarılı bulurken, yüzde 32’si ise Sağlık Bakanlığı’nın kısmen başarılı olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 43’ü Sağlık Bakanlığı’nın başarısız olduğunu belirtirken, yüzde 1’i görüş bildirmedi. Buna göre vatandaşların yüzde 56’sı Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele konusundaki çalışmalarını olumlu buluyor.

EKONOMİ PAKETİ YETERSİZ

Çalışma kapsamında korona virüs salgını karşısında çıkarılan ekonomik paketin yeterli olup olmadığı sorusu yöneltildi. Buna göre ekonomik paketin hiçbir kesimin sorununu çözemeyecek yetersiz bir paket olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59.5 olurken, belli kesimlerin düşünülerek hazırlanmış bir paket olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 28.1 olduğu ifade edildi. Ekonomik paketin herkesi kapsayan ve yeterli bir paket olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 10.2 oldu.

AK PARTİ VE MHP TABANI OLUMSUZ GÖRÜŞTE

Ekonomik paketle ilgili olumsuz görüş bildirenlerin son genel seçimlerde oy verdiği siyasi partilere göre dağılımı incelendiğinde AK Parti seçmenlerinin yüzde 30.5’i, MHP seçmenlerinin yüzde 39.2’si ekonomik paketin yetersiz olduğunu düşünüyor. Paketin belli kesimler düşünülerek hazırlandığı görüşünü dile getirenler arasında AK Parti seçmeninin yüzde 41.4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde ise 41.7’si bulunuyor. Buna göre açıklanan ekonomik pakete AK Parti tabanının yüzde 71.5’i, MHP tabanının ise yüzde 80.9’u olumsuz görüş bildirdi.

‘GARANTİLER FİRMALARA DEĞİL, GENÇLERE ÖDENSİN’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaş ve altındakilere de sokağa çıkma yasağını düzenleyen genelgenin yayımlandığını anımsattı. Genelgenin evde tutulacak yurttaşların ekonomik sorunlarına çözüm olmadığını ifade eden Erkek, şunları dile getirdi:

“Sadece 2020 yılında otoyolları ve köprüleri yapan firmalara, garanti adı altında, halkın cebinden alınan vergilerle 6 milyar TL’nin üzerinde para ödemek için gencecik çocuklarımız ve yakınları virüs salgınına açıkça maruz bırakılıyorlar. Firmalara ödenecek 6 milyar TL, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun. Bir ülke nasıl yönetilemez diye merak ediliyorsa bir gün arayla bir diğerini yok eden genelgelere ve alınan kararlara bakabiliriz.”

‘SGK’YE BORCU OLAN ESNAF İLAÇ ALAMIYOR’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktiren esnafın ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını belirterek “acil çözüm” çağrısı yaptı.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın “korona virüs tedbirleri” genelgesi kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 işyerinin kapatıldığını anımsatarak esnafın sağlık kuruluşlarında muayene olabildiğini ancak iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktirdiğinde ilaçların SGK tarafından karşılanmadığını bildirdi. Bulut, “Esnafın içinde, korona virüse karşı yüksek risk grubu olduğu kesinleşen astım, şeker, kalp-damar, tansiyon kronik hastalığı olan var. Bu hastaların düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor. İşyeri zaten kapalı nereden bulup ödeyecek bu parayı hiç kimse düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkârların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmaması, halk sağlığını tehdit eden virüsün kontrolü için ilaca erişim konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Bulut, esnafın da diğer yurttaşlar gibi katılım payı ödeyerek ilaca erişiminin önünün açılması için çağrı yaptı.



