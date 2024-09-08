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Bu da CHP anketi: İşte CHP'nin yükselişine katkı sağlayan 10 isim

Bu da CHP anketi: İşte CHP'nin yükselişine katkı sağlayan 10 isim
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ORC Araştırma şirketi, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükseliş sürecine katkı sağlayan isimler' anketi gerçekleştirdi. İşte ORC'nin anketindeki 10 CHP'li isim...

ORC Araştırma, 3-7 Eylül'de 38 ilde 2 bin 390 kişiyle CATI yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmaya sadece CHP'liler katılırken, "Size göre CHP'nin oy yükselişine katkı sağlayan başlıca isimler kimlerdir?" sorusu yöneltildi.

ORC Araştırma şirketi, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükseliş sürecine katkı sağlayan isimler' anketi gerçekleştirdi. İşte ORC'nin anketindeki 10 CHP'li isim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.

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