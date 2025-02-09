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  4. AK Parti'de ''Burger King'' krizi: Başkan istifa ettirildi

Burger King açılışı AK Partili başkanı koltuğundan etti

Burger King açılışı AK Partili başkanı koltuğundan etti
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Afyonkarahisar'da Burger King açılışına katılan isimler arasında AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül de yer aldı. Sosyal medyada gündem olan açılışın ardından Başkan Özgül'ün istifa ettirildiği bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King’in yeni şubesinin açılışına katılan isimler dikkat çekti. 

Gerçekleşen açılışa AK Parti ve CHP’nin ilçe başkanları katılırken AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül, konuşma da gerçekleştirdi. Açılışta dua da edildi.

AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİRİLDİ

Burger King açılışı sosyal medyada gündem olmasının ardından AK Parti Dinar İlçe Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başkan Özgül'ün istifa ettirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır. Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir.Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz.”

Etiketler Burger King ak parti açılış istifa
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