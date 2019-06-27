Burhan Kuzu'dan sistem açıklaması

Başkanlık sisteminin en ateşli savunucularından AK Partili Burhan Kuzu'yu sistem tartışmalarının yeniden tartışmaya açılmasının telaşı sardı.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemini tartışmaya açmak, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" ifadesini kullanan Kuzu şu paylaşımlarda bulundu;

Muhalefet liderlerinin sözlerini hayretler içerisinde takip ediyorum. İstanbul seçimleri bir referandum değildir. Bir bilim adamı olarak açıkça ifade edeyim, yeni yeni rayına oturmaya çalışan Cumhurbaşkanlığı Sistemini tartışmaya açmak,bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür

Eski Türkiye, koalisyonlar, 3 aylık hükümetler ve kriz hayali kuranlar boşuna heveslenmesin. Türkiye, yeni yönetim sistemi ile güçlenerek yoluna devam ediyor. Milletimiz yeni sistemi sahiplendi. Önümüze bakalım. 16 Nisan ve 24 Haziran‘da milletin verdiği karara saygı duyun.