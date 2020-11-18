Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa beni öldürtsene

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama daha yaptı ve tehditlerini sürdürdü. CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, bugün de yine el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na "Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve avanesi;

Sizler yıllardır her gün devlete hakaret etmektesizin. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamasını izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söylemez' ifadesini kullanıyorsun. Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avanene sesleniyorum: Başta sende avanende o yürek var mı, ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?

Kuvayi Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuvayi Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuvayi Milliye ruhu taşıyanlar, PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket edemez. Hadi oradan gafil.

Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır.

Be devlet düşmanı sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme. Seksen üç milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

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