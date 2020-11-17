Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Seni bakla kazığı ile tanıştırım

Afla cezaevinden çıkan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret dolu ifadeler kullandı.

Çakıcı, Kılıçdaroğlu hakkında yazdığı mektupta, ‘gafil muhbir,’onur yoksunu’, ‘dürzü’, ‘vatan hainlerine köpeklik yapıyorsun’ dedi.

“SENİ FASULYE ÇUBUĞU İLE TANIŞTIRIRIM”

Çakıcı, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında üstü kapalı olarak ‘mafya’ tabirini kullandığını belirterek “Ulan dürzü, karı mı sattım devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım?” ifadelerinde bulunarak “Saydığım kriterlerden bir tane kamuoyuna deşifre et özür dilerim, koyamazsan seni fasulye çubuğu ile tanıştırırım” dedi.

“AKILLI OL”

Devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli ile vatan hainlerini bir potaya koyarsan hayatının hatasını yaparsın, ben yaşarken söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım”

“Kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar, Sana akıllı ol diyorum”