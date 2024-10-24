  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te

Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te

Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te
Güncelleme:

MHP tarafından TBMM'ye sunulan yeni çalışma hayatı düzenlemeleri ilişkilendiren teklifle kadınların doğum sonrası izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, doğum yapan kadın 2 yıl gelir vergisinden muaf tutulması ve memurlara kreş ödeneği verilmesi yer aldı.

Türkiye’de giderek düşen doğurganlık oranlarının artırılması amacıyla MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy,tarafından kanun teklifi verildi. MHP'li Ersoy’un TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifiyle kadınlara doğum sonrası verilen izinin 8 haftadan (2 ay), 24 haftaya (6 aya) çıkarılması ve doğum yapan kadın çalışanlara ödenen ücretin 24 ay boyunca gelir vergisinden istisna tutulması amaçlanıyor.

Ersoy, kanun tekliflerinin gerekçesinde, Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesinin en önemli nedenlerinden birinin de özellikle doğum sonrası izinlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Teklifin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

Ülkemizde kadın memur ve işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre ile izin verilmektedir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenmektedir. Ülkemizde doğurganlık oranlan; ekonomik gerekçeler, doğum sonrası izinlerinin az olması, esnek ve uzaktan çalışmanın yeterince yaygınlaşamaması, kreş ve bakım süreçleri gibi nedenlerden dolayı düşmektedir. Bu konularda yapılacak düzenleme ile ülke kalkınması ve kadın istihdamına katkı sağlanacak, doğum hızı artması neticesinde ülkemizdeki genç nüfus oranı artacak, doğum izninin artırılması sonucu bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sağlanarak hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanacaktır.

"AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Gerekçede ayrıca yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olduğuna dikkat çekilerek “Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek, aile bütçesine katkı sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir” denildi.


MEMURA KREŞ ÖDENEĞİ
Teklif ile, kreş veya gündüz bakımevi hizmeti sunulmayan kurumlarda görev yapan devlet memurlarından 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunanlara, her çocuk için aylık 2000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda kreş ödeneği verilmesi de öngörülüyor.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler doğurganlık oranı çalışma hayatı ekstra izin doğum izni kreş ödeneği gelir vergisi muafiyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın
Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı