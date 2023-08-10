Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda krize neden olacak bir isteği olduğunu öne sürerek bu isteği açıkladı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, geçtiğimiz gün Halk TV’de ekrana gelen ‘Gündem Özel’ programına, konuk oldu. Kaya, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşananlara dikkat çekerek çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti'den yeni belediyeler istediğini ifade eden Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "AKP'yi ittifaka zorlayacaklar" dedi. AK Parti'nin ise buna yanaşmayacağını söyleyen Bülent Kaya, "AKP ittifaka girmemek için elinden geleni yapacaktır." görüşünü savundu.