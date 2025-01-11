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Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...''

Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...''
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CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV canlı yayınında iktidarın ağustosun son haftası seçim kararı alabileceğini belirterek "CHP de buna evet der. Ama 2026 sonrasına kalırsa, yokuz. Kesinlikle hayır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz ile "Öncesi Sonrası Gece" programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklentilerin altında kalan "iktidara kırmızı kart gösterme" çağrısına yapılan eleştirilere yanıt veren Başarır, olası 'erken Seçim'e ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni 'çözüm süreci'nde Bahçeli'nin ön planda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise geri planda olmasını değerlendiren Başarır, bununla birlikte 'kayyum' ve tutuklamaların devam ettiğini söyledi.

Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayyumlara, tutuklamalara, hakaretlere, toplumu ayrıştırma devam ediyor. Devlet Bahçeli’yle bir ihtimali zorluyor. Bir de “Aday olabilir miyim?” diye düşünüyor.

Sadece anayasal boyut yok ki bunun. 360 milletvekili seçimlere beş ay, dört ay kala Meclis kararıyla seçim kararı alırsa, yeni bir aday olacağını düşünüyor. Bu oyuna kimsenin gelmemesi lazım. Çünkü onların sayısı 317.

Ya bugün seçim yap... ...ya da seçim süresinde olacak.

Ben hemen seçim isteyenlerdenim. Ağustosun son haftasında bu ülkede bir seçim kararı alınabilir mi? Alınabilir.

Sarayın çevresinde konuşulan, pek duyulmayan bir konu var: Ağustosun son haftasında belki bir seçim düşünülebilir diyorlar.

Ama yapmazsa, bilin ki kendi adaylığını garantiye alacak çoğunluğu bulana kadar bu işi zorlayacak. Dolayısıyla, belki de erken seçime ihtiyaç kalmayacak şekilde bir anayasa değişikliği ve zamanında seçim yolu da denenebilir.

Ama 400 sayıyı bulmaları imkansız; 360'da referanduma gitmez, bu referandumdan onun yaptığı bir Anayasa geçmez. Bunların hepsini çok iyi biliyor.

Ama yazın bir seçim olabilir mi? Olabilir. Çünkü yaklaşık iki buçuk yıl olmuş olacak. O zaman CHP de buna evet der. Ama 2026 sonrasına kalırsa, yokuz. Kesinlikle hayır."

Etiketler erken seçim CHP erken seçim tarihi ak parti MHP anayasa yeni anayasa
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