Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması: ''Faaliyetlerimiz sürecek''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası'nda yayımlanan makalede, Akıncı'nın Rum Lider Nikos Anastasiadis'e ilettiği hidrokarbon kaynakları konusunda ortak komite kurulması yönündeki önerisini "isabetli" ve "zamanında" yapılmış bir öneri olarak değerlendirdi. Bakan, önerinin öngördüğü şekilde bir iş birliği mekanizması kurulmadığı sürece Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri'ne ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerin bir değişiklik olmaksızın kararlılıkla süreceğini ifade etti.

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon meselesinin iki boyutu bulunmaktadır. Biri Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarının savunulması diğeri ise bizatihi Kıbrıs meselesidir" diye yazan Çavuşoğlu, "Bölgede Türkiye'yi dışlamaya yönelik ortaklık ve iş birliği arayışlarının başarısız olmaya mahkum olduğunu" belirtti.

Türkiye'den öneriye "tam destek" açıklaması gelmişti

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, dün Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum tarafına "hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini" amaçladığı belirtilen bir öneride bulunurak, ortak bir komite kurulması çağrısı yapmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da öneriye ilişkin bir "tam destek" açıklaması yayınlayarak, BM ve Avrupa Birliği dahil ilgili tüm taraflara ve "özellikle garantör ülkelere" öneriye destek vermeleri çağrısında bulunmuştu.