Cem Küçük'ten Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerine itiraz

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin ''Sorun ekonomik değil psikolojik'' sözlerine itiraz etti. Küçük, ''İki yıldır kriz var ve AK Parti son seçimde de bunun bedelini ödedi'' dedi.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümet politikalarının medyadaki "şahin" savunucularından biri olarak öne çıkan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'de ekonominin krizde olduğunu kabul etti.

Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programında, Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin "sorun ekonomik değil psikolojik" sözlerini değerlendiren Cem Küçük şunları söyledi:

"Ekonomik kriz Türkiye'de var. Büyükşehirlerde çok had safhada var ve geçinmek zor. İki yıldır var ve iki yıldır bu gitmedi. Nitekim AK Parti seçimlerde bedelini ödedi. İstanbul ve Ankara'da oyları azaldı."

Krizin Anadolu'da büyükşehirlerde olduğu kadar hissedilmediğini öne süren Küçük, "Çünkü Anadolu'da insanlar ev sahibi, emekli maaşları ve sosyal yardımlar var. Onun için büyük şehirlerdeki kadar hissetmedi. Ama şu an Türkiye'nin yaşadığı şey krizdir" dedi.

Küçük, sözlerinin devamında "Bazı arkadaşlarım 'geçen sene ev kiram gelirimin yüzde 30'u kadardı, şimdi ise aylık gelirimin yüzde 70'i kiraya gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyor. Hükümetin çözemediği işlerden biri ev sahibi- kiracı meseledir. Adliyeler korkunç derecede dosya dolu" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hayat pahalılığına ilişkin "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor. Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor" demişti.