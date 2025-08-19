Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu''

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalarda, CHP lideri Özel'in hedefindeki Çerçioğlu'ndan bir hamle daha geldi.

CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan dün akşam da T100 canlı yayınında Çerçioğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun Özgür Özel'i mahkemeye verdiğini açıkladı. Çerçioğlu mahkemeye verme gerekçesini ise, "Namusuma laf etti" olarak açıkladı. Çerçioğlu ayrıca Aydın'daki kalabalık miting için çevre illerden taşıma insanların getirildiğini iddia etti.

Çerçioğlu'nun, Burhan'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı.

Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."

TV100 / DHA