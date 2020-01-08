CHP, Bahçeli'den destek istedi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "FETÖ'nün siyasi ayağıyla" ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, şunları söyledi:

"Eğer Sayın Bahçeli samimiyse ona bir çağrı yapıyorum: TBMM'de 26 Temmuz 2016'da kurulan ama çalıştırılmayan, raporları imha edilen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunu Sayın Bahçeli'nin istemesi halinde bir günde kurarız. Bu komisyon ağırlıklı ve özelde de darbenin siyasi ayağına odaklanır. Sayın Bahçeli'nin destek vermesi, ön ayak olması halinde 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır."