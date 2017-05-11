CHP cevap verdi: Baykal disipline gönderilecek mi ?

CHP’de, Parti Meclisi üyesi ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın disipline sevk edilmesinin ardından sular durulmuyor.

Karar gazetesinden Erol Metin parti kaynaklarına dayandırdığı haberinde CHP yönetiminin parti içi kavgayı bitirmekte kararlı olduğu disiplin mekanizmasının işletilmesinin Sağlar’la sınırlı kalmayabileceği, gerekirse eski Genel Başkan Baykal hakkında da sürecin başlatılacağı iddiasını gündeme getirdi.

“İNCE, BÖKE, SAĞLAR HEDEFTEYDİ”

Haberde ayrıca şu iddialar da yer aldı:

“Olağanüstü kurultay tartışmasının fitilini ateşleyen Deniz Baykal, parti yönetimini başarısızlıkla suçlayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile MYK’daki görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararının çıktığı Parti Meclisi toplantısında ve Pazartesi günkü belediye başkanları toplantısında hedefteydi. Çok sayıda PM üyesi ile belediye başkanı, Baykal, İnce ve Böke’nin de Sağlar gibi disiplin suçu işlediğini, bu yüzden 3 ismin de YDK’ya sevk edilmesi gerektiğini savundu.”

Bu iddialara yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bir basın mensubunun, “Sayın Deniz Baykal ile ilgili MYK’da disiplin soruşturması başlatılmasına yönelik talepler olduğu iddiası var, değerlendirmeniz olur mu?” sorusuna Özel, “Tamamına katıldım MYK’nın. Böyle bir şeyin konuşulduğuna hiç şahit olmadım” yanıtını verdi.