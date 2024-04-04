CHP erken seçim kararını verdi

CHP’de seçimin ardından toplanan ilk MYK’de yeni dönemin yol haritası belirlendi. Seçmenin CHP’ye verdiği vizede, “Sosyal belediyecilik anlayışının” rol oynadığını değerlendiren CHP kurmayları, “Şu aşamada bir erken seçim çağrısı yok” dedi.

Yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan CHP'nin seçimler sonrası toplanan ilk MYK toplantısında alınan kararlar açıklandı.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda seçim sonuçları ve Hatay başta olmak üzere sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki son gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, AKP ve MHP dahil tüm partilerden oy aldıklarını, genel seçimlere hazırlık sürecinde kırıcı olmayan, kapsayıcı bir dil kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP’de 31 Mart 2024 seçimlerinin sonuçları MYK masasına yatırıldı. CHP Genel Merkezi’nin hesaplarına göre, Özgür Özel’in kampanya sürecinde bizzat bulunduğu 99 seçim bölgesinden 77’sinde CHP birinci parti oldu.

Özgür Özel'in miting meydanlarda kullandığı, “Türkiye ittifakı” söyleminin sahada karşılık bulduğu değerlendirildi. 31 Mart’ta elde edilen seçim başarısını abartıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği görüşünde birleşen CHP kurmayları, yeni dönemde Türkiye'nin yakıcı sorunlarının gündeme getirileceğini ifade etti. Bu kapsamda özellikle emeklilerin, gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin sorunlarının gündemde tutulacağı bildirildi. CHP'nin seçim başarısında emeklilerin büyük rol oynadığını vurgulayan kurmaylar, “Emeklilerin haklarına ulaşması için iktidara baskı kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Seçim mitinglerindeki söylemlerini, mahallelerin sosyolojik yapıları doğrultusunda belirleyen CHP, milliyetçi-muhafazakar kimlikleri ile öne çıkan illerin kazanılmasının seçimdeki en önemli başarı olduğunu değerlendirdi. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa, Kilis, Adıyaman ve Kastamonu’da milliyetçi ve muhafazakar seçmenin oyunun CHP’ye kaydığı tespit edilirken “Türkiye’nin sorunlarının, belirli bir kesimin değil, iktidarın yandaşı bir avuç azınlık dışındaki herkesi etkilediğini kamuoyuna yüksek sesle anlatıp, somut örneklerle göstereceğiz” yorumu yapıldı.

Seçmenin yerel yönetimler için “CHP’ye vize verdiği” görüşünün dile getirildiği MYK toplantısında, “Yerel seçim başarısından erken seçim çağrısı çıkarmak doğru olmaz” görüşü ağır bastı.

Birgün