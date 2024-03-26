CHP ile DEM arasındaki ''kent uzlaşısı'' evrağı sahte çıktı

DEM Parti ile CHP'nin İstanbul'da yerel seçimler için "Kent Uzlaşısı" sağladığına dair yayınlanan "ıslak imzalı" metin için DEM Parti'nin İstanbul adayı Beştaş "külliyen yalan" diyerek "imza bile taklit edilememiş" ifadesini kullandı.

Yerel seçime 5 gün kala DEM Parti'nin adının kullanıldığı sahte pankart ve broşürlere bir de "Kent uzlaşısı protokolü" eklendi.

Sosyal medyada, üzerinde 19 Şubat 2024 tarihi ve altında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dem Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Murat Kalmaz-Gonca Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti İstanbul Büyükşehir Eşbaşkan adaylarından Meral Danış Beştaş'ın imzası olduğu iddia edilen bir 'protokol' metni dolaşıma girdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından "DEM Parti-CHP işbirliğinin kanıtı" olarak paylaşılan ve 22 madde içeren metnin başlığında ise "CHP İstanbul İl Başkanlığı ile DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı arasında protokol" ifadeleri yer aldı.

DEM Parti İstanbul adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yayılan metnin sahte olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından metni de paylaşarak açıklama yapan Beştaş " Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan.

İmza bile taklit edilememiş.

Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/kdJ9PISVSO

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: YARIM AKILLARIYLA ÜRETTİKLERİ SAHTE KAĞIT PARÇASI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de 'belge'ye ilişkin "yine sahtekarlığa başladılar" yorumu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şunları söyledi: "Sokağın hakikati yüzlerine çarpınca, yine sahtekarlığa başladılar. Her seçimde kumpastan, montajdan, yalandan, sahte broşürlerden ve iftiradan beslenen siyaset yine sahneye çıktı. Yarım akıllarıyla ürettikleri sahte kağıt parçasıyla İstanbul’un iradesine etki etmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçasındaki sahte imzadan çok daha güzeldir benim imzam… Yalanlarla ayakta tutmaya çalıştığınız iktidarınızı halkın gerçeğiyle yeneceğiz. Kanmayacağız. Geri adım atmayacağız. İstanbul bu oyunu da bozacak!"