CHP İstanbul'dan Alattin Çakıcı'nın tehdidine sert yanıt

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu ifadelerine tepkilerini gösteren Kaftancıoğlu, ortak basın açıklamasında, “Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir. ‘Değişim ve reform’ diyenlerin biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisseden İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir” ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu ifadelerine tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin 39 ilçe başkanı ve 14 ilçe belediye başkanı, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla, suç örgütü elebaşı Çakıcı ile tehditler ve hakaretler karşısında sessiz kalan hükümet kanadına tepki gösterdi. Ortak basın açıklamasını yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

“ADINI ANMAYA TENEZZÜL ETMEYECEĞİMİZ CEZAEVİ MÜDAVİMİ”

“Bugün burada İBB Başkanımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe belediye başkanımızla karşınızdayız. 98’nci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri olarak, bugün, milyonlarca vatandaşımızın ortak duygularını dile getireceğiz. Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir.

“TALİMATLI TETİKÇİLER, DURUMDAN VAZİFE DAHİ ÇIKARAMAZLAR”

Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı, kuşkusuz CHP çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılına, safralarından arınmış bir halde girmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir.’ Değişim ve reform’ diyenlerin biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisseden İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir.

“SİZDEN KORKMADIK Kİ, GÖLGENİZDEN KORKALIM”

Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz.”