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CHP kulisleri bunu konuşuyor: Deniz Baykal istifa mı edecek?

CHP kulisleri bunu konuşuyor: Deniz Baykal istifa mı edecek?
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı. 

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

Sevinç "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

Program konukları, Sevinç'in Baykal'a yakın olduğunu belirttiği ismin Yılmaz Ateş olduğu tahmininde bulundu. Şaban Sevinç de gülerek "yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da" ifadelerini kullandı. 

Aslı Baykal CHP'den istifa ettiAslı Baykal CHP'den istifa ettiPolitika

 

 

Etiketler chp deniz baykal aslı baykal
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