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  4. 12 Mart 2020 15:32

CHP kurultayı ertelenecek mi ? Flaş açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınıyla önlem almaya devam edeceklerini belirterek, ''Kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.'' dedi.

CHP kurultayı ertelenecek mi ? Flaş açıklama
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin, koronavirüs tespit edilen son ülkelerden biri olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Öztrak açıklamasında şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.

Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz.

DHA

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chp kurultay , korona
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